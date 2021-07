Covid-19. China deteta três casos por contágio local

As autoridades de saúde também informaram sobre a deteção de 25 novas infeções assintomáticas - duas em Yunnan e as restantes "importadas" -, embora Pequim não as inclua como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas.A Comissão Nacional de Saúde detalhou que, até à última meia-noite local, 34 pacientes tiveram alta após superarem com sucesso a doença.O número total de infetados ativos na China continental ascendeu a 418, dos quais cinco estão em estado grave.

Segundo a mesma fonte, 91.892 pessoas foram infetadas na China desde o início da pandemia, entre as quais 4.636 morreram.