Covid-19. China e Estados Unidos devem unir-se, defende Presidente chinês

“A China está pronta para continuar a partilhar, sem reservas, informação e experiência com os Estados Unidos”, afirmou o Presidente chinês ao seu homólogo norte-americano durante um telefonema.

Xi afirmou também a Trump que “a cooperação entre os países era a única e correta opção. E a China está disposta a ajudar os Estados Unidos na contenção do novo coronavírus”, acrescentou o Presidente chinês.

Os Estados Unidos registam 85.612 casos confirmados e a China 81.340.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Xi Jinping frisou ainda que “trabalhar em conjunto traz benefícios para os dois lados. A cooperação é a única opção”."Espero que o lado americano tome medidas concretas para melhorar as relações bilaterais", acrescentou o Presidente chinês, apontando a venda e doação de equipamento médico aos Estados Unidos, que são já o país com mais casos diagnosticados de infeção.O líder chinês pediu também a aceleração da cooperação e investigação científica à escala global para derrotar um inimigo que "não distingue etnias" e é "comum à humanidade".Xi reiterou a Trump que o seu país tinha sido aberto e transparente sobre a epidemia, que já infetou mais de 80 mil pessoas no país. E ofereceu apoio aos Estados Unidos que têm agora mais casos de infeção pelo novo coronavírus que a China.O Presidente norte-americano confirmou o telefonema com o seu homólogo chinês. E no Twitter afirmou que os dois países estavam a “trabalhar juntos”.“Terminei uma conversa muito boa com o Presidente Xi. (…) A China passou por muita coisa e desenvolveu um forte entendimento do novo coronavírus. Estamos a trabalhar juntos. Muito respeito”.. Com Donald Trump e Mike Pompeo a referirem frequentemente a Covid-19 como “vírus chinês”, o que provocou a indignação na China.O Governo chinês acusou Trump de "fugir às suas responsabilidades" e vários diplomatas chineses partilharam teorias da conspiração através da rede social Twitter, bloqueada na China, a defender que o vírus foi introduzido no país por militares norte-americanos, apesar da ausência de evidências científicas.

China com 54 casos importados

Ao fim de três dias, a China anunciou um caso de contágio local. Nas últimas 24 horas foram registados 55 novos infetados, elevando para 81.340 o número de infeções.As autoridades de saúde chinesas indicaram que 54 casos são importados, ou seja, pessoas que estão a regressar do exterior, e apenas um caso de contágio local, também detetado na província de Zhejiang, no leste da China.A Comissão de Saúde da China indicou que, até à meia-noite na China (16h00 de quinta-feira em Lisboa), morreram mais cinco pessoas no país, devido à infeção pelo novo coronavírus, o que fixa em 3.292 o número de vítimas mortais.Quando a doença começou a atingir o resto do mundo, muitos chineses regressaram ao país, que passou assim a registar centenas de casos oriundos do exterior.Para impedir uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.

Voos internacionais suspensos

Na quinta-feira, o Governo chinês anunciou que vai suspender temporariamente, a partir de sábado, a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo quem possui visto ou autorização de residência, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.r, detalhou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Cerca de 90 por cento dos voos internacionais para a China serão suspensos, o que vai reduzir o número de chegadas de 25 mil para cerca de cinco mil.

"A suspensão é uma medida temporária que a China é obrigada a tomar à luz do surto e das práticas nos outros países", acrescenta na mesma nota.A decisão, que entra em vigor à meia-noite de sábado [hora local], abrange ainda vistos de trânsito ou a isenção de visto por 30 dias na ilha de Hainan, no extremo sul do país.A política de isenção de visto de 144 horas adotada pela província de Guangdong para grupos de turistas estrangeiros oriundos de Hong Kong e de Macau também será temporariamente suspensa.O comunicado ressalva ainda que os estrangeiros que vierem à China para atividades económicas, comerciais, científicas ou tecnológicas ou por necessidades humanitárias de emergência poderão solicitar vistos nas embaixadas ou consulados chineses, ficando o processo dependente da avaliação pelas autoridades do país asiático.A Administração Nacional de Aviação Civil da China anunciou também que vai impor, a partir de domingo, uma redução drástica nos voos internacionais.

Em comunicado, a Administração informou que cada companhia aérea chinesa poderá realizar apenas uma ligação de ida e volta por semana para cada país. Também uma empresa estrangeira poderá voar apenas uma vez por semana para os seus destinos fora da China.