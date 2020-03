Covid-19. China e Macau registam novos casos de infeção

De acordo com as autoridades de saúde chinesas,A entrada de estrangeiros e residentes oriundos do exterior esteja suspensa desde sábado.Desde o início do surto, em dezembro de 2019,A Comissão de Saúde da China indicou também que, até à meia-noite na China (16h00 de domingo em Lisboa),

Segundo os dados oficiais, quando vários países no resto do mundo começaram a ser afetados pelo novo coronavírus, muitos chineses regressaram ao país e as autoridades começaram a registar centenas de casos oriundos do exterior.







De forma a impedir uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês suspendeu, desde sábado, temporariamente a entrada no país de cidadãos estrangeiros, incluindo quem possui visto ou autorização de residência, e impôs ainda uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.

Macau anuncia mais um caso





As autoridades de Macau anunciaram também esta segunda-feira mais um caso de contágio da Covid-19, elevando o número de infetados para 38 desde o início do surto do novo coronavírus.





O novo caso confirmado é o de um homem - residente de Macau -, de 44 anos, que terá regressado a Hong Kong vindo do Reino Unido a 18 de março e entrado em Macau através do transporte institucionalizado para apoio aos residentes, segundo o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.



No entanto, após a sua chegada, os testes realizados deram negativo para o novo tipo de coronavírus.



Este domingo as autoridades realizaram um novo teste e "os resultados foram positivos para a pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus", esclareceram as autoridades.





Após um período de 40 dias sem identificar qualquer infeção, nas últimas duas semanas foram identificados 28 novos casos em Macau, todos importados.



Em fevereiro, o território registou uma primeira vaga de dez casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Mas após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.