Covid-19. China inclui pandemia e "espírito de luta" do país no currículo escolar

O novo conteúdo será adicionado ao currículo escolar das aulas do ensino básico e médio das disciplinas de Biologia, Saúde e Educação Física, História e Literatura, de forma a “, disse o Ministério da Educação.. Eles aprenderão a promover a consciencialização e a dedicação do público, a enriquecer o conhecido sobre as vantagens do sistema socialista com características chinesas”, acrescentou o Ministério.No início deste ano, a Assembleia Popular Nacional apresentou uma proposta com os acontecimentos a serem incorporados no currículo escolar. O conteúdo sobre o “espírito de luta” da China no âmbito da pandemia já foi incorporado em algumas disciplinas do ensino médio.O vírus SARS-CoV-2 surgiu em Wuhan, uma cidade do centro da China, em finais de 2019 e rapidamente se espalhou para o resto do mundo.. Em junho, o executivo chinês divulgou um relatório a elogiar o seu próprio êxito e a negar qualquer encobrimento.

Segunda vaga na China é “improvável”

A verdade é que, enquanto a Europa é assolada por uma segunda vaga da Covid-19, a China parece ter controlado a pandemia, com poucos casos diários a serem detetados.

Nas últimas 24 horas, a China registou 49 novos casos, dos quais cinco de contágio local e 44 oriundos do exterior.

No mês passado, por exemplo, a cidade de Kashgar, na região de Xinjiang, detetou um surto que infetou dezenas de pessoas. Pequim adotou medidas rígidas para controlar o surto, ao isolar a cidade e testar cerca de 4,75 milhões de pessoas em cerca de três dias.Xinjiang registou, até à data, um total de 54 casos confirmados. A primeira infeção deste surto, o mais recente no país, foi relatada em 24 de outubro, mas a origem dos casos permanece desconhecida.A Comissão para o Desenvolvimento Nacional e Reforma, o órgão máximo de planeamento económico da China, apelou aos Governos locais para “orientarem as famílias” no armazenamento de materiais médicos em prevenção de um ressurgimento da Covid-19 e da gripe.No entanto,Durante uma conferência realizada na segunda-feira, Nanshan afirmou que, embora a China continue a lutar contra surtos esporádicos, os controlos existentes significam que"Temos uma experiência inestimável acumulada. O Governo central adotou uma estratégia de bloquear a propagação no epicentro, enquanto pratica métodos de prevenção em massa em outros lugares", disse Zhong. "Esta é a chave para a nossa vitória decisiva", explicou.

Zhong disse que a China vai continuar a viver com estes surtos "esporádicos" e que não deve relaxar as medidas de prevenção da epidemia. "O ambiente atual na China é seguro agora, mas isso foi conquistado com dificuldade", concluiu o especialista.