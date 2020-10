Covid-19. China integra plataforma global para desenvolvimento de vacina

As autoridades chinesas assinaram um acordo com a GAVI, a aliança para a vacinação, que marcou a entrada da segunda maior economia mundial na COVAX para "assegurar a distribuição equitativa das vacinas", afirmou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Hua Chunying, em comunicado., indicou Hua, na mesma nota, sem detalhar que tipo de apoio vai dar a China à COVAX.A COVAX é a secção de pesquisa e desenvolvimento de vacinas do Acelerador de Acesso às Ferramentas contra a covid-19, e é liderada pela GAVI, Coligação para Inovações em Preparação para Epidemias, e a Organização Mundial da Saúde (OMS).Segundo o portal oficial da GAVI, a meta da COVAX é que cerca de dois mil milhões de vacinas "sejam distribuídas de forma justa antes do final de 2021".Os Estados Unidos são a ausência mais notável na COVAX.

A China tem quatro potenciais vacinas contra a covid-19 na terceira fase de testes clínicos.