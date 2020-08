Covid-19. China regista 22 casos nas últimas 24 horas

Sete dos oito casos locais foram identificados na província de Xinjiang, no noroeste, onde um surto foi detetado há mais de três semanas. O restante caso foi diagnosticado na província de Guangdong, no sul.



Já os casos importados foram registados na cidade de Xangai (quatro) e nas províncias de Sichuan (quatro), de Jiangsu (dois), de Shaanxi (dois), da Mongólia Interior (um) e em Cantão (um).



As autoridades de saúde adiantaram que, nas últimas 24 horas, 57 pacientes receberam alta, pelo que o número total de infetados ativos na China continental era de 655, 36 dos quais em estado grave.



A Comissão de Saúde chinesa não anunciou novos óbitos por covid-19, com o número de mortos a manter-se nos 4.634, entre os 84.786 infetados desde o início da pandemia.



Em relação aos assintomáticos, as autoridades chinesas registaram 20 novos casos, com um total de 318 infetados sem sintomas sob observação.