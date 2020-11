Covid-19. China regista 28 casos oriundos do exterior

Os 28 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (leste), Sichuan (sudoeste), Shaanxi (centro), Shanxi (centro), Hubei (centro), Zhejiang (leste) e Guangdong (sul).



Pelo segundo dia consecutivo, a China não contabilizou novos contágios locais, depois de em 28 de outubro ter identificado um novo surto de covid-19 na região de Xinjiang, no extremo noroeste do país, com 78 casos ativos e mais de 300 assintomáticos, de acordo com dados oficiais.



A situação levou as autoridades chinesas a iniciar uma campanha maciça de testes nas zonas afetadas.



As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 37 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 410, incluindo sete doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número total de óbitos continua a ser, desde meados de maio, 4.634.



O país somou, no total, 86.212 infetados desde o início da pandemia, dos quais 81.168 recuperaram da doença.