Covid-19. China regista 31 novos casos de infeção e homenageia vítimas

A China está a tentar regressar à normalidade. No entanto, têm vindo a ser registados novos casos de infeção pelo novo coronavírus, maioritariamente provenientes do exterior.Muitos cidadãos chineses radicados no exterior estão a regressar ao país, aumentando por isso o número de casos.A Comissão Nacional de Saúde do país revelou que 12 novos casos suspeitos oriundos do exterior estão sob observação.Para além disso,A mesma fonte informou que estes casos foram detetados em Cantão, a capital da província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, e na província de Liaoning, nordeste do país.Estes novos casos aumentam a contabilização do número de infetados desde o início do surto, em dezembro passado, para 81.620. Relativamente ao número de mortos,O número total de vítimas mortais no país asiático ascende, assim, para 3322.

Receio de uma segunda vaga

Um dos dados mais preocupantes é o número de casos assintomáticos.A cidade chinesa revelou que 705 pessoas infetadas, mas não apresentam qualquer sintoma, permanecem sob observação médica.Apenas na quarta-feira a Comissão Nacional de Saúde começou a divulgar o número de casos assintomáticos.Muitas cidades chinesas vêem agora as medidas de restrição a serem gradualmente abolidas. Ao fim de mais de dois meses de quarentena, a segundo maior economia do mundo tenta regressar à normalidade.Em Wuhan, a cidade recebeu luz verde para retomar gradualmente a atividade. Depois de quase mais de dois meses de quarentena, a cidade permitiu que os 11 milhões de habitantes saíssem à rua, continuando, porém, impedidos de abandonar a cidade.Voluntários têm pulverizado as áreas públicas com desinfetante em preparação para um aumento da atividade.No entanto, as autoridades mostram-se preocupadas com o risco de uma segunda vaga de infeções.na cidade permanece alta e ordenou, por isso, os moradores a evitar sair de casa, a menos que necessário.Pequim também adotou medias e suspendeu temporariamente a entrada de cidadãos estrangeiros, incluindo quem possui visto ou autorização de residência, como medida de prevenção contra a propagação do novo coronavírus.

Luto nacional

Às 10 horas da manhã (3h00 em Lisboa), cidadãos em toda a China devem realizar três minutos de silêncio em memória dos falecidos, enquanto alarmes antiaéreos e buzinas de carros, comboios e navios soarão como sinal de luto, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.Durante o dia, as bandeiras vão ser colocadas a meia haste em instituições oficiais e nas embaixadas e consulados chineses em todo o mundo, ao mesmo tempo que atividades recreativas públicas vão ser suspensas em toda a China.

A pandemia que surgiu na China, em dezembro passado, alastrou-se por todo o mundo e já infetou mais de um milhão de pessoas, entre as quais morreram mais de 51 mil.