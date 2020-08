Covid-19. China regista 44 casos nas últimas 24 horas

Entre os casos diagnosticados, 13 são de contágio local, todos eles na província de Xinjiang, no extremo noroeste da China, onde foi detetado um surto há cerca de um mês.



Os 31 casos restantes foram diagnosticados entre viajantes do estrangeiro, conhecidos como casos "importados".



As autoridades de saúde detalharam que 52 pacientes tiveram alta.



O número de infeções ativas na China continental é de 794, incluindo 44 doentes em estado grave.



A Comissão não anunciou novas mortes por covid-19, mantendo-se o total desde o início da pandemia em 4.634, entre as 84.712 pessoas infetadas oficialmente diagnosticadas na China.