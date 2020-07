Covid-19. China regista oito novos casos todos oriundos do exterior

É o sétimo dia consecutivo sem registo de novos casos de contágio local no país asiático, onde a doença foi detetada pela primeira vez, em dezembro passado.





As autoridades de saúde detalharam ainda que, no mesmo período temporal, 14 pacientes tiveram alta, fixando o número total de casos ativos no país asiático em 320, três dos quais se encontram em estado grave.



De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia, a China registou 83.602 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).