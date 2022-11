Covid-19. China regista recorde de casos, quase 40 mil nas últimas 24 horas

Entre os 3.709 casos sintomáticos, a grande maioria (3.648) foi transmitida localmente dentro das fronteiras do país, com particular incidência em cidades como Cantão, Pequim (747) e Chongqing (194), tendo esta última reportado uma nova morte.

A nível nacional, existem mais de 320.000 pessoas isoladas sob observação médica como portadores assintomáticos do coronavírus.

A China, que tem uma política rigorosa de "tolerância zero" em relação ao novo coronavírus, experimentou ondas de surtos nos últimos meses que levaram a um número recorde de infeções.

O número de doentes ativos com sintomas na China continental situa-se agora em 31.430, 111 dos quais em estado grave.