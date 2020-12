Covid-19. China soma 15 casos importados e seis por contágio local

Não houve registo de novos casos em Pequim, onde nos dois dias anteriores se diagnosticaram sete casos.





Os 15 casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste), Pequim (norte), Tianjin (norte), Mongólia Interior (norte), Zhejiang (leste), Guangdong (sudeste), Sichuan (sudoeste).

As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 16 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 339, incluindo cinco doentes em estado grave.A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634, o mesmo desde maio passado. O país somou, no total, 86.976 infetados desde o início da pandemia.