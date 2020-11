Covid-19. China soma 21 casos incluindo nove locais

As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 20 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 306, incluindo sete doentes em estado grave.A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.490 infetados desde o início da pandemia. Pelo menos 81.550 pessoas recuperaram da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.415.258 mortos resultantes de mais de 60 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.