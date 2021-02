Covid-19. China soma 30 novos casos 17 por contágio local

As infeções locais foram detetadas nas províncias de Heilongjiang (quatro), Jilin (oito) e Hebei (dois). A cidade de Xangai, capital económica da China, somou três casos.



Os restantes 13 casos registados pelas autoridades foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior, nas cidades de Xangai (leste) e Pequim (norte) e nas províncias de Guangdong (sudeste) e Fujian (leste).



A China quer evitar um aumento dos casos durante o período de férias do Ano Novo Lunar, que este ano decorre entre 11 e 17 de fevereiro, quando centenas de milhões de trabalhadores regressam às suas terras natais.



A Comissão de Saúde chinesa indicou que o número total de infetados ativos na China continental se fixou em 1.411, entre os quais 49 em estado grave.



Desde o início da pandemia, 89.649 pessoas ficaram infetadas na China, tendo morrido 4.636 doentes.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.253.813 mortos resultantes de mais de 103,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.