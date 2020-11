Covid-19. China soma cinco casos oriundos do exterior

A mesma fonte apontou haver um caso suspeito de contágio local na região da Mongólia Interior, no norte da China, mas que ainda não foi confirmado.



Os casos importados foram diagnosticados em Xangai (leste) e nas províncias de Fujian (sudeste), Shaanxi (noroeste) e Guangdong (sudeste).



As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 22 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 305, incluindo seis doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634. O país somou, no total, 86.469 infetados desde o início da pandemia.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.397.322 mortos resultantes de mais de 59,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.