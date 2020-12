Covid-19. China soma quatro casos por contágio local e 11 oriundos do exterior

Os quatro casos por contágio local foram diagnosticados em Chengdu, a capital da província de Sichuan, no sudoeste da China.



Segundo as autoridades locais, estes quatro casos estão relacionados com o contágio de um casal, diagnosticado no domingo.



As autoridades ordenaram a execução de testes em massa e bloquearam alguns locais na cidade.



Os 11 casos importados foram diagnosticados no município de Xangai (leste) e nas províncias de Guangdong (sudeste), Jiangsu (leste), Guangxi (sudoeste) e Sichuan (sudoeste).



As autoridades chinesas disseram que nas últimas 24 horas 11 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 284, incluindo cinco doentes em estado grave.



A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634 - o mesmo desde maio passado. O país somou, no total, 86.661 infetados desde o início da pandemia.