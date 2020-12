Covid-19. China soma seis casos por contágio local

A província de Heilongjiang, no nordeste da China, registou dois casos.





As cidades chinesas de Dongning e Suifenhe, na província de Heilongjiang, no nordeste do país, lançaram também uma campanha de testes de ácido nucleico, após detetarem dois novos casos de covid-19.



Em comunicado, as autoridades anunciaram que esperam concluir o processo em três dias, abrangendo, no total, 300 mil pessoas.







As autoridades chinesas disseram que nas últimas 24 horas oito pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 292, incluindo cinco doentes em estado grave.A Comissão de Saúde da China não anunciou novas mortes devido à covid-19, pelo que o número permaneceu em 4.634 - o mesmo desde maio passado.O país somou, no total, 86.688 infetados desde o início da pandemia.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos es1.570.398 mortos rultantes de mais de 68,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.