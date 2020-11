Covid-19. China soma um caso local e 21 oriundos do exterior

Trata-se do segundo dia consecutivo em que as autoridades chinesas reportam casos em áreas que há vários meses não registavam qualquer surto.



O município de Tianjin, a cerca de 120 quilómetros de Pequim, registou também um caso no fim de semana.



A infeção em Tianjin foi diagnosticada num estivador do porto da cidade e estará relacionada com produtos congelados importados, segundo as autoridades locais, que detetaram vestígios do vírus nas embalagens.



No caso de Xangai, trata-se de um trabalhador do Aeroporto Internacional de Pudong. Desconhece-se ainda o motivo da infeção.



Os 21 casos importados foram diagnosticados nos municípios de Xangai (leste), Pequim (norte) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangdong (sul), Fujian (sudeste), Sichuan (sudoeste), Zhejiang (leste) e Shaanxi (noroeste).



As autoridades chinesas disseram que, nas últimas 24 horas, 20 pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país se fixou em 426, incluindo seis doentes em estado grave.