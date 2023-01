Covid-19. Chineses aconselhados a não visitar familiares mais velhos

“Há todos os tipos de formas para mostrar que se importa, não precisa necessariamente de levar o vírus para a casa deles”, disse Guo na quinta-feira, citado pelo

, disse Guo na quinta-feira, citado pelo Guardian

Após mais de dois anos de restrições devido à covid-19,O professor Guo Jianwen, membro da equipa de prevenção da pandemia do Conselho Estadual, está por isso a apelar às pessoas que “não vão a casa” visitar os familiares mais velhos ou suscetíveis, principalmente se estes ainda não foram infetados.





"Se os idosos da sua famílias ainda não foram infetados, o meu conselho é que o melhor é não visitá-los”, continuou o especialista.

China rural com menos recursos médicos

Segundo as autoridades de saúde afirmaram esta semana, o pico de infeções já passou em muitas das grandes províncias e cidades, incluindo Pequim e Xangai. Mas mantêm-se as preocupações nas áreas rurais, onde os recursos de saúde são mais limitados e os idosos têm maior probabilidade de não serem vacinados.



“A situação na China rural é muito diferente”, afirmou numa conferência Chen Xi, professor assistente especializado em Envelhecimento e Saúde pública na Universidade de Yale. “Temos fortes razões para acreditar que a China rural ficará muito pior com a aproximação do Festival da Primavera".





Já Liang Wannian, chefe da equipa de resposta à covid-19 na Comissão Nacional de Saúde, defendeu a decisão de abrir as fronteiras a meio do inverno e antes do pico das viagens. Para este especialista, esperar até ao verão não vai resultar, visto que a proteção vacinal de muitos já estará no fim.



Com a vaga atual de casos, com muitas regiões a registar picos de infeções, Liang considera é improvável que haja outra onda após as viagens de férias.



“Depois de passarmos esta onda, a grande maioria das pessoas infetadas terá imunidade”, disse à emissora estatal CCTV.



Contudo, reconheceu que “alguns idosos nas áreas rurais não saem de casa e podem ser infetados durante o Festival da Primavera, quando se reencontrarem com familiares e amigos”. Além disso, as instalações e recursos médicos nas regiões rurais também “não são tão bons como nas cidades” e podem ficar sobrecarregados se houver um aumento nos casos.

Críticas da OMS





A China deixou a 7 de dezembro a sua política de “covid zero”, com restrições severas de combate ao vírus, e que motivaram protestos após quase três anos de isolamento e contenção pandémica. No entanto, desde este dia, só foram registadas 37 mortes em todos o país por Covid-19, apesar de terem sido confirmados mais de 150 mil casos, quase metade deles na última semana.





A Organização Mundial da Saúde criticou, na semana passada, a nova forma de definir casos de covid-19, na China, e pediu mais transparência às autoridades chinesas sobre o número de casos e de mortes devido à infeção.



Apesar das críticas globais e internas, Pequim continua a promover uma narrativa de sucesso no combate ao vírus.



“Ao contrário da especulação de alguns meios de comunicação e políticos ocidentais que rotularam a recente mudança de política como 'uma reviravolta', a otimização mais recente foi resultado da avaliação científica da China sobre a atual pandemia e baseada em planeamento prudente, assim como numa resposta oportuna, aos anseios da população”, disse a agência oficial de notícias Xinhua, esta quinta-feira.