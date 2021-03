Covid-19. Cientistas alertam que dentro de um ano podem ser necessárias novas vacinas

Dois terços dos cientistas inquiridos, entre epidemiologistas, virologistas e especialistas em doenças infeciosas, acreditam que as vacinas atuais contra a Covid-19 serão ineficazes dentro de um ano e que serão necessárias novas formulações e avanços.





Os cientistas têm alertado para a necessidade de mobilizar o esforço de vacinação a nível global para enfrentar a ameaça da Covid-19. Mas nesta altura a inoculação está a decorrer sobretudo nos países mais desenvolvidos.







Apesar de tudo, com vários países mais pobres com menor capacidade de vacinação e em que o vírus continua a circular, também os mais desenvolvidos ficam expostos a novas variantes, possivelmente mais transmissíveis, mortíferas e resistentes às vacinas que existem hoje no mercado.





De acordo com o People’s Vaccine Alliance, que conta com várias organizações incluindo a Amnistia Internacional e a Oxfam, foi inquirido um grupo de 77 cientistas de 28 países. Incluem-se neste grupo vários peritos de instituições conceituadas como Johns Hopkins, Yale, Imperial College, entre outras.





Destes, um terço dos especialistas indica que o tempo de eficácia das vacinas atuais é de apenas nove meses ou até menos. Em locais do mundo com menor cobertura, será provável que surjam novas variantes e mutações resistentes à vacina, consideraram 88 por cento dos inquiridos.





“Há novas mutações a surgirem todos os dias. (…) A menos que vacinemos o mundo inteiro, deixamos tudo em aberto para que surjam mais mutações, que podem produzir novas variantes que escapam às nossas vacinas atuais ou exigem doses de reforço”, refere Greg Gonsalves, professor de epidemiologia da Universidade de Yale.





De acordo com os peritos, as vacinas com recurso a tecnologia mRNA, da Pfizer/BioNTech e da Moderna, são as mais interessantes do ponto de vista do combate a novas variantes. No entanto, essas são precisamente as inoculações que mais dificilmente poderão chegar aos países mais pobres, uma vez que são mais caras e implicam mais despesas logísticas e de armazenamento.





“A urgência que vemos nas nações mais ricas em vacinarem as suas populações, com o objetivo de terem todos os adultos vacinados até ao verão, não se reflete a nível global. Em vez disso, a Covax (iniciativa para a vacinação dos países menos desenvolvidos) está a tentar uma vacinação de 27 por cento até ao final do ano, se é que o conseguimos, mas isso não é o suficiente”, afirma Max Lawson, responsável da Oxfam e presidente da People’s Vaccine Alliance.







Não vemos essa ambição nem o reconhecimento generalizado de que uma vacinação limitada é muito perigosa”, acrescenta o responsável, citado pelo “Qual é a meta global ambiciosa? A meta que a ciência nos diz que é necessária? Acho que esse é o ponto-chave.”, acrescenta o responsável, citado pelo The Guardian





Se por um lado há países que ainda não conseguiram administrar a primeira dose, outros como, Israel, Reino Unido ou Estados Unidos têm conseguido inocular as suas populações a grande velocidade.





A desigualdade na vacinação pode ser um problema futuro para todos os países e os peritos da área da vacinação têm apelado a uma maior abertura da propriedade intelectual da tecnologia das vacinas, de forma a aumentar e agilizar a produção.