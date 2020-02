Covid-19. Cientistas italianos procuram tratamento específico

Alguns países da Europa registaram os primeiros casos do novo coronavírus. A situação mais grave continua a ser em Itália onde já morreram 17 pessoas e onde há mais de 600 infetados. As autoridades de saúde italianas, fazem ainda esta sexta-feira de manhã uma atualização dos números do novo coronavírus.