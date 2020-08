Covid-19. Colômbia anuncia mais 284 mortes e 9.752 casos

Com 201.880 pessoas infetadas (34,7% dos casos), Bogotá é o principal foco da pandemia de covid-19 na Colômbia, seguindo-se as regiões de Antioquia (76.292 casos), no noroeste do país, e do Atlântico (63.610), banhado pelo mar das Caraíbas.Depois de ter confirmado 13.056 novos casos de infeção a 19 de agosto, o país viu esse número descer constantemente no início da semana: registaram-se 10.549 casos positivos na segunda-feira, 10.432 na terça-feira e 10.142 na quarta-feira.As autoridades de saúde informaram ainda que 417.793 pessoas infetadas já recuperaram (71,78% do total), havendo 144.577 ainda ativos.A 19 de março, o presidente, Iván Duque, anunciou a proibição de voos internacionais, que entrou em vigor no dia 23 de março e assim permanece até hoje.

Agora, a autoridade sanitária considerou que, "se forem cumpridas as medidas de biossegurança já estabelecidas para o interior dos voos", a probabilidade de um viajante ser infetado com o novo coronavírus é inferior a 1%, baseando-se num estudo do Instituto de Tecnologia de Massachussets, nos Estados Unidos.