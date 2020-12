Covid-19. Colômbia aprova lei que garante acesso universal e gratuito a vacinas

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o diploma, assinado pelo presidente, Iván Duque, e aprovado pelo Congresso, autoriza igualmente o governo a negociar parcerias multilaterais para obter as vacinas.



No final de novembro, o Ministério da Saúde colombiano anunciou que o país garantiu a obtenção de 20 milhões de doses, graças ao programa internacional Covax, criado, entre outros, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com o objetivo de assegurar o acesso equitativo às vacinas contra a covid-19.



A campanha de vacinação poderá arrancar no primeiro trimestre de 2021, tendo como prioridade trabalhadores do setor da saúde e outras pessoas de risco, com doenças como diabetes, problemas cardiovasculares ou renais ou com mais de 60 anos.



A Colômbia, quarta economia da América latina, detetou o primeiro caso do novo coronavírus a 6 de março, tendo imposto um confinamento rigoroso a partir de 25 desse mês.



Desde 1 de setembro, o país, com 50 milhões de habitantes, apostou numa estratégia de responsabilização individual que passa pelo uso generalizado de máscaras em locais públicos.



A Colômbia contabilizou mais de 1,3 milhões de casos e 38.308 mortos desde o início da pandemia.



A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.557.814 mortos resultantes de mais de 68,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.