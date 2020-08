Covid-19. Colômbia ultrapassa 590 mil infeções e tem mais de 18 mil mortos

Depois da confirmação de 10.549 pessoas infetadas na segunda-feira, o número diário de novos casos desceu ao longo da semana, tendo diminuído de 10.432, na terça-feira, para 10.142, na quarta-feira, e para 9.752, na quinta-feira.Desde segunda-feira, a Colômbia tem registado menos de 300 mortes diárias, número médio que o país apresentou em semanas anteriores.

As autoridades de saúde informaram ainda que o número de pessoas recuperadas subiu para 429.620 (72,8% do total de casos) e que o número de pessoas com infeção ainda ativa é de 140.926 (23,86% do total).