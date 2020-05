Covid-19. Colombianos desenham cama que se desdobra em caixão

Com o aumento exponencial do número de casos de infeção por Covid-19 na América Latina nas últimas semanas, uma equipa decolombianos surgiu com esta ideia como uma solução pragmática para a escassez de camas hospitalares e de urnas.“Ficamos parados durante alguns meses como todos, até termos esta ideia”, disse a The Guardian Rodolfo Gómez, fundador da ABC Displays, a empresa responsável pela criação. “”, explicou Gómez.O Equador foi dos primeiros focos de infeção na região, mas atualmente a pandemia já chegou aos países vizinhos e a América Latina conta já com mais de 600 mil casos de infeção.

Na Colômbia, os casos confirmados de infeção estão a aumentar perto de mil por dia, com um total de mais de 23 mil pessoas infetadas e cerca de 800 mortos. O país está agora a relaxar as medidas de restrição impostas durante dois meses, pelo que se prevê um pior cenário no futuro.





Segundo o jornal britânico, a Colômbia conta com apenas oito mil camas de hospital para os quase 50 milhões de habitantes e os profissionais de saúde já anunciaram escassez de equipamentos de proteção individual.



Rodolfo Gómez diz que a, aproximadamente.“As pessoas podem dizer que estamos a construir camas de morte, mas estamos a tentar ajudar durante uma crise”, explicou Gómez.A invenção provocou algumas dúvidas na população, indecisa sobre se será engenhosa ou arrepiante. Para os médicos, esta é uma solução “bastante engenhosa”.“Honestamente,”, disse Magda Tovar, médica em Bogotá, capital colombiana.Brasil e México são os países mais populosos da América Latina e são os mais afetados pela pandemia na região. O Brasil, por exemplo, é o segundo país em todo o mundo mais afetado pela pandemia, com o número de infetados próximo dos 400 mil e mais de 24 mil mortos, o que corresponde a metade dos óbitos na América Latina. Só nas últimas 24 horas foram confirmadas 1.039 mortes e 16.324 mil novos casos de Covid-19 no país.O Perú regista mais casos do que toda a China e é o segundo país da América do Sul com maior número de infetados (perto de 130 mil).A nível global, a pandemia já infetou mais de 5,6 milhões de pessoas e provocou a morte de mais de 351 mil.