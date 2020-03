Covid-19. Comissão Europeia liberta verba para responder à crise

No total são 25 mil milhões de euros para realizar ações no sector da saúde, apoio às pequenas e médias empresas, ao mercado de trabalho e a outros setores mais sensíveis.O plano foi anunciado em Bruxelas pela presidente da comissão, no final de uma reunião por vídeoconferência com os chefes de Estado e de Governo dos 27 da União Europeia.António Costa, em Lisboa também anunciou que o Banco Central Europeu vai tomar medidas para ajudar a economia.O jornalista João Torgal enumera as medidas de Bruxelas que saíram deste Conselho Europeu.Em Portugal as metas económicas também podem vir a ser alteradas mas por agora o primeiro-ministro considera que isso não justifica um orçamento retificativo.António Costa diz também que as situações imprevisíveis como a que está a acontecer mostram a importância da ideia de contas certas e excedente orçamental defendida pelo Governo.António Costa esclareceu também que a decisão do Governo de cancelar voos para Itália tem sido articulada com as posições das autoridades italianas.Desde as 00h00 desta quarta-feira que não há voos entre Portugal e Itália.