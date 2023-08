Covid-19. Comité da ONU apela ao levantamento geral das patentes nos países do Norte

Numa decisão tornada pública em Genebra, vacinas, tratamentos ou tecnologias de cuidados de saúde para respeitar plenamente os Direitos Humanos.De acordo com o Comité da ONU, a Suíça e os outros países do Norte violaram o direito internacional ao recusarem retirar os direitos de propriedade intelectual das vacinas contra o coronavírus, não respeitando os seus compromissos em termos de garantia de não-discriminação.

No comunicado de imprensa, publicado esta quinta-feira, o CERD manifestou a sua preocupação com o facto de a doença continuar a ser “um grave problema de saúde pública com impactos negativos devastadores de forma desproporcionada sobre indivíduos e grupos vulneráveis à discriminação racial, em particular as pessoas de ascendência africana ou asiática, as minorias étnicas, as comunidades ciganas e os povos indígenas”.



Apenas um por cento da população com dose de reforço



Cerca de 32 por cento da população mundial recebeu pelo menos um reforço ou uma dose adicional de vacina, masde acordo com os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde.de vacinas, tratamentos e tecnologias conexas que preservam a vida,, afirmou o Comité.

Em junho de 2022, numa reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), os Estados parte chegaram a um acordo inicial – depois de muitas negociações - que permite aos países que o desejem renunciar às patentes das vacinas contra a Covid-19 por um período de cinco anos.

Acordo aquém das necessidades



Segundo o Comité, composto por 18 peritos independentes e cujos pareceres não são vinculativos,





Isto porque “não vai suficientemente longe para combater as elevadas taxas de morbilidade e mortalidade devidas à Covid-19 em todo o mundo entre os indivíduos e grupos mais expostos à discriminação racial", afirmaram num comunicado de imprensa emitido com o apoio do Relator Especial da ONU para as Formas Contemporâneas de Racismo, Ashwini K.P.

Face a esta situação,em aceitar uma suspensão generalizada do Acordo da OMC sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS)dos Estados Partes na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de acordo com o comunicado.