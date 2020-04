Covid-19. Como a pandemia está a fazer a Terra tremer menos

Our staff is teleworking. The earth continues shaking. Ground movements at frequencies 1-20 Hz, mainly due to human activity (cars, trains, industries,...) are much lower since the implementation of the containment measures by the government. #StayHome @ibzbe @CrisiscenterBE pic.twitter.com/pGgQAyLuUP — Seismologie.be (@Seismologie_be) March 20, 2020

How the seismic noise on our little @raspishake seismometer running in West London (Twickenham) has been affected by the #covid19UK lockdown. This is a month of data for station R091F. The average noise levels are down reflecting fewer trains, buses and cars. pic.twitter.com/WmJLmAO18k — Paula Koelemeijer (@seismo_koel) March 31, 2020

Com o isolamento obrigatório decretado em vários países em resposta à pandemia de Covid-19, não foi só a poluição que diminuiu. Cientistas têm alertado para uma outra observação menos percetível ao ser humano: a Terra está a tremer menos.Em todo o mundo,Na ausência deste ruído, explicam os sismólogos, as vibrações na crosta terrestre diminuem, o que faz com que esta se mova menos.Thomas Lecocq, geólogo e sismologista do Observatório Real na Bélgica, observou este fenómeno pela primeira em Bruxelas.Segundo Lecocq,, altura em que o país implementou medidas de distanciamento social e encerramento de serviços."Desde o início do confinamento, observamos um nível de ruído sísmico semelhante ao que geralmente detetamos nos fins-de-semana ou durante os períodos de férias. Uma queda da ordem de 30 a 50 por cento”, disse o sismólogo, citado pelo Daily Science Brussels No Twitter, a estação de Bruxelas publicou um gráfico onde a diminuição de ruído sísmico é percetível.O fenómeno tem sido igualmente observado em diferentes cidades do mundo.Essa diminuição é visível na imagem partilhada no Twitter pela sismóloga Paula Koelemeijer:

Nos Estados Unidos também foi observada esta diminuição das vibrações terrestres. Uma imagem partilhada por Celeste Labedz, aluna de doutoramento em geofísica na Califórnia, mostra uma quebra do ruído especialmente acentuada em Los Angeles ao longo do mês de março.



Here's daily mode noise power from a station in Los Angeles over the past month; the drop is seriously wild.



Graph made on IRIS MUSTANG: https://t.co/aTfnmL6kBB pic.twitter.com/rdgzZxMcAU — Celeste Labedz (@celestelabedz) March 26, 2020

Sismos menores mais facilmente detetáveis

Thomas Lecocq apontou ainda um outro efeito interessante relacionado com a diminuição do ruído:O sismólogo dá o exemplo da estação sísmica de Bruxelas que, em situações normais, é “basicamente inútil”.Tal como explica o sismologista, as estações sísmicas são habitualmente instaladas fora das áreas urbanas, uma vez que quanto menor for o ruído humano, mais fácil é a captação de vibrações no solo. No entanto, a estação de Bruxelas foi construída há mais de um século e a cidade entretanto expandiu-se, dificultando o trabalho.Os sismólogos passaram a utilizar um aparelho instalado no subsolo para monitorizar a atividade sísmica. No entanto, atualmente, devido à tranquilidade da cidade, Lecocq explica que a estação de Bruxelas tem detetado atividade quase tanto como esse aparelho.afirma Lecocq.Para o sismólogo, os gráficos são uma prova de que as pessoas estão a cumprir os conselhos das autoridades e a evitar ao máximo saírem de suas casas.“Do ponto de vista sismológico, podemos motivar a população ao dizer ‘ok, vocês sentem-se sozinhos em casa, mas podemos dizer-vos que toda a gente está em casa. Todos estão a fazer o mesmo, todos estão a respeitar as regras’”, disse Lecocq.