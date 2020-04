Covid-19. Como mudou a mobilidade dos portugueses? A Google responde

A Google calcula os movimentos das pessoas, o tempo que ficam em cada local, à semelhança do que já fazia para certos locais no Google Maps, como museus ou lojas. A gigante informática garante que a informação é agregada e anónima, salvaguardando dados individuais.Os primeiros números reportam a 29 de março, porque empresa precisa de 2-3 dias para produzir o relatório. Os números fazem uma comparação com o que chamam de “base”, ou seja, uma média calculada para cada dia da semana tendo em conta cinco semanas, entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro, altura pré-pandemia e antes de serem tomadas medidas restritivas.





E o que dizem as tendências de movimento em números, nas seis categorias ? A Google revela os números nacionais, mas também por distrito.Em Portugal, as maiores quebras sentem-se, grosso modo, na altura em que as escolas foram encerradas e na altura de discussão e implementação do estado de emergência pela primeira vez, na semana que começou a 16 de março.

Retalho e recreativos

- Restaurantes, cafés, centros comerciais, museus, bibliotecas e cinema





Nesta categoria, a quebra é de 83 por cento, afirma a Google. Ligeiramente menor do que acontece em França, onde a quebra foi de 88 por cento. E substancialmente menor do que o que se está a passar em Espanha, onde a quebra foi de 94 por cento, fruto da difícil situação que o país está a viver devido à Covid-19 e de medidas restritivas mais acentuadas. Em Itália, outro dos focos mais preocupantes na Europa, regista uma quebra de 94 por cento.







Compras e Farmácia



- Mercados, supermercados, farmácias e similares





Em Portugal, a quebra de acesso a estes locais foi de 59 por cento. Em Espanha, essa quebra foi de 76 por cento, enquanto em França, esse número é de 72 por cento. Em Itália, dispara para os 85 por cento.



Parques

- Parques nacionais, praia, marinas, jardins públicos, etc





Neste campo, a quebra em Portugal foi de 80 por cento. Em França a quebra foi de 82 por cento, enquanto em Espanha a descida foi mais acentuada, de 89 por cento, tal como em Itália (90 por cento). Nesta categoria, o Reino Unido, por exemplo, regista uma diminuição de apenas 52 por cento e apenas mais recente.





Transportes públicos



- Metro, autocarros, e estações de comboios





A mobilidade em grandes centros de transportes públicos registou quebras de 78 por cento em Portugal. Em França, houve mais gente a evitar os transportes, registando uma diminuição de 87 por cento. Um número semelhante ao registado em Espanha, de 88 por cento.

Local de trabalho

Em Portugal e França, no que toca aos locais de trabalho, as descidas são semelhantes: 53 por cento de quebra em Portugal e 56 por cento em França. Em Espanha, mais gente está afastada do sítio onde trabalhava: 64 por cento. O mesmo valor, praticamente, do que em Itália.





Áreas residenciais

É a única categoria que regista um aumento. Em Portugal, há um aumento de 22 por cento em áreas residenciais. Exatamente o mesmo número registado em Espanha. Em França, esse aumento é menor, de 18 por cento. No Reino Unido, ainda menor: uma quebra de 15 por cento.





Os dados recolhidos baseiam-se na informação de localização conseguida pelo Google Maps e outros serviços mobile da empresa. Este é o primeiro relatório que foi publicado, a que se seguirão mais relatórios diários.







“Esta informação pode ajudar as autoridades nas viagens essenciais que podem fazer parte das recomendações”, adianta a Google. Dá como exemplo, as horas de visitas persistentes aos transportes públicos, que podem indiciar a necessidade de colocar mais autocarros ou comboios ao serviço, para aumentar o distanciamento social.





Esta informação da Google surge um dia depois da responsável pela Justiça na União Europeia Vera Jourova ter pedido às gigantes tecnológicas para partilharem dados com os cientistas para combater o vírus, na mesma altura em que as criticou por não fazerem mais para combater as fake news, desinformação com os títulos erróneos e os esquemas para lucrar com a pandemia.







Estes relatórios vão ficar disponíveis por um período limitado de tempo, "enquanto as autoridades de saúde os considerarem úteis para combater a propagação da Covid-19", afiança a Google.