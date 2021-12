Covid-19. Comunidades espanholas preparam-se para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos

Depois de o uso da vacina da Pfizer/BioNTech em crianças com menos de 12 anos ter sido aprovada pela Agência Europeia do Medicamento, as autoridades de saúde espanholas aprovaram a vacinação desta faixa etária.

A prioridade das autoridades de saúde é começar por proteger os grupos mais vulneráveis, como os idosos e pessoas com doenças adjacentes. E, por isso, no processo de vacinação dos menores de 12 anos, a maioria das comunidades autónomas pretende inocular primeiro as crianças mais vulneráveis ou imunodeprimidas e, depois, seguir a ordem decrescente de idades.





Tal como aconteceu com a vacinação dos jovens a partir dos 12 anos, é necessária a autorização dos pais ou tutores legais e a marcação prévia, que estará disponível só a partir da próxima semana.

Como se organiza o processo de vacinação?

Em Espanha, mais de três milhões de crianças poderão receber a vacina da Pfizer, que consiste em um terço da dose usada para adultos. Nesta faixa etária, a vacina deve ser administrada em duas doses, com pelo menos três semanas de intervalo.



O Ministério da Saúde vai distribuir 1,2 milhões de doses durante o mês de dezembro, às quais serão acrescentadas mais dois milhões em janeiro – doses suficientes para a primeira injeção. A segunda remessa de vacinas começa a ser distribuída pelo país em fevereiro.



Contrariamente ao que acontece com os idosos, a inoculação das crianças não é considerada urgente, mesmo com a incidência a aumentar, por isso o Governo permitiu que o processo de vacinação seja flexibilizado e organizado por cada comunidade autónoma.



Em algumas regiões vão ser reabertos os centros de vacinação que já estavam encerrados. Noutras vai ser priorizada a vacinação nas escolas e em horário escolar.

Vacinação em escolas