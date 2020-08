Covid-19. Conferência em Boston poderá ter originado 20 mil casos

”, escrevem os cientistas no seu estudo.

A super-propagação ocorre quando uma ou algumas pessoas infetadas provocam uma catadupa de transmissões de uma doença infeciosa.

O estudo, de 64 páginas, que ainda não foi revisto para publicação, envolveu o impacto dos primeiros eventos de super-propagação na área de Boston (Estado norte-americano de Massachusetts) forneceOs pesquisadores - do Broad Institute of MIT e Harvard em Cambridge e de outras instituições - conduziram análises genéticas de amostras de espécimes do novo coronavírus em Massachusetts.

Foram analisados e sequenciados 772 genomas completos do vírus da região. Foram encontrados 80 introduções do vírus em Boston, proveniente de outras partes dos Estados Unidos e da Europa, e “centenas de casos de surtos importantes” em vários locais, inclusivamente na conferência da Biogen, uma empresa de biotecnologia.



Tempestade perfeita



A conferência, realizada de 26 a 27 de fevereiro, foi uma "tempestade perfeita" e a super-propagação poderá estar ligada a aproximadamente 20 mil casos, disse Bronwyn MacInnis, investigadora do Broad Institute que trabalhou no estudo, à CNN por e-mail na terça-feira.r”, acrescentou.Segundo a investigadora, “esta não é uma estimativa rigorosa, mas comunica a escala”.Bronwyn MacInnis recorda que no final de fevereiro -a conferência decorreu entre 26 e 27 de fevereiro no hotel Marriott Long Wharf em Boston – as pessoas ainda não estava cientes do risco da pandemia.”, sublinhou.“Além disso, como aconteceu no início da pandemia, teve a possibilidade de se transmitir mais facilmente. Na altura ainda não havia uma grande capacidade de testagem, confinamentos, distanciamento social e uso de máscara”.

Para a investigadora, “outro fator crítico foi o facto de muitos participantes na conferência serem de vários países do mundo (incluído alguns onde a Covid-19 já circulava) e que depois regressaram a casa, muitas vezes sem terem conhecimento que estavam infetadas”.







Identificados mais de 80 genomas distintos



Já Jacob Lemieux, médico infectologista do Massachusetts General Hospital e um dos três cientistas do Broad Institute of MIT e Harvard, afirmou ao The Boston Globe que “está confiante de que a escala para medir este evento está na casa das dezenas de milhares”.