Covid-19. Confinamento no Reino Unido deve durar até ao final do ano





Desde o início da pandemia, o Reino Unido regista 18.100 vítimas mortais e 133.468 infetados.



“Uma vacina - para a qual estão a ser feitas vários ensaios -, ou um medicamento altamente eficazes, para que as pessoas parem de morrer com esta doença, ou que possam preveni-la em pessoas mais vulneráveis”, acrescentou.



“Esta doença não será erradicada, não vai desaparecer. E temos de aceitar lidar com ela no futuro próximo”, alertou.



Ainda segundo o responsável pelo DHSC, “é improvável que uma vacina ou medicamentos se concretizem até ao próximo ano. Até lá será necessário distanciamento social”.



Chris Whitty frisa que levantar as restrições, para já, seria uma medida “totalmente irrealista”.



“Temos de confiar em medidas sociais, que obviamente são muito perturbadoras socialmente, como todo o mundo está agora a descobrir”, salientou.



As declarações de Chris Whitty vão ao encontro da opinião de Dominic Raab, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que está a substituir o primeiro-ministro, Boris Johnson.



Dominic Raab considerou que facilitar as medidas de isolamento social, muito cedo, pode levar a um segundo aumento dos casos do novo coronavírus no Reino Unido.



“O que prolongaria a situação económica no país”, alertou.



Raab reconhece que a “tensão mental, física e económica devido às medidas de confinamento está a afetar muitos cidadãos em todo o país”. Mas apela a que “permaneçam em isolamento para já”.



