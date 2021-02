Covid-19. Congresso dos EUA aprovam 1,6 biliões de euros para enfrentar crise

São 1,6 biliões de euros, naquele que é o primeiro projeto legislativo de Joe Biden,



É terceiro apoio aprovado em menos de um ano para lutar contra o desemprego e apoiar a economia.



As pessoas com rendimentos inferiores a 50 mil euros anuais vão ter direito a um apoio direto de 1.150 euros... E há também, entre outras medidas, um reforço do valor semanal do subsídio de desemprego.



O pacote financeiro passa agora para o Senado, onde se espera que seja aprovado sem sobressaltos.