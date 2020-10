Covid-19. Conselheiro de Trump para a imigração está infetado

Conselheiro sénior do chefe de Estado norte-americano, Miller é também responsável pela redação dos discursos de Trump e, principalmente, é o arquiteto da política externa "America First" (Estados Unidos da América em Primeiro Lugar") e pelas medidas restritivas em relação à imigração implementadas pela Casa Branca.Stephen Miller já tinha sido testado à presença do novo coronavírus - na sequência do contágio de Trump, da primeira-dama e de mais de uma dúzia de colaboradores do presidente -, mas o primeiro o resultado foi negativo.As autoridades sanitárias vão continuar a testar funcionários da Casa Branca, para tentar conter a propagação da covid-19.

Trump regressou à Casa Branca na noite de segunda-feira, depois de ter dado entrada numa unidade hospitalar na sexta-feira.