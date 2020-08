Covid-19. Coreia do Sul com 279 novos casos num dia

Desde o início da pandemia, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano contabilizou 15.318 casos, incluindo 305 mortes, de covid-19.Deste total, 253 casos foram diagnosticados na área metropolitana de Seul, onde residem 26 milhões de pessoas e onde as autoridades sanitárias têm procurado impedir a propagação dos contágios relacionados com vários locais e grupos, como igrejas, lares de idosos, escolas, restaurantes e vendedores ambulantes.O número de novas infeções agora identificadas é o mais elevado desde 8 de março, quando as autoridades registaram 367 doentes.

As autoridades sanitárias detetaram casos da doença em outras grandes cidades sul-coreanas, como Busan e Daegu, ambas no sudeste do país. No final de fevereiro e em março, Daegu registou centenas de novos casos de covid-19 por dia.