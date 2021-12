Covid-19. Coreia do Sul impõe novas restrições devido a aumento de casos

A maioria destas restrições tinha sido afastada em novembro, pelas autoridades sul-coreanas, devido a um recuo da epidemia, na sequência do êxito da campanha de vacinação no país, onde cerca de 80% da população recebeu duas doses da vacina contra a covid-19.No entanto, o número de casos triplicou em um mês, com um novo máximo de 7.850 infeções na quarta-feira, e as autoridades sul-coreanas avançaram já que esperam até 20 mil casos diários em janeiro.", afirmou o primeiro-ministro sul-coreano, Kim Boo-kyum.As novas regras, que entram em vigor no sábado durante pelo menos duas semanas, vão obrigar cafés, restaurantes e discotecas a fechar as portas às 21h00, enquanto cinemas, salas de espetáculos e outros locais públicos terão de encerrar às 22h00.

A Coreia do Sul registou 4.500 mortos e cerca de 544 mil casos desde o início da pandemia.