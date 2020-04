Covid-19. Coreia do Sul sem novos casos locais pela primeira vez em semanas

Entre o final de fevereiro e o início de março, quando foi atingida pela pandemia, a Coreia do Sul registava centenas de novos casos por dia e chegou mesmo a ser o segundo país do mundo mais afetado pela Covid-19.







não se registou nenhum novo caso local de infeção - o que não acontecia há mais de dois meses. Mas esta quarta-feira, o Centro Coreano de Controlo e Prevenção de Doenças (KCDC) anunciou que





"Pela primeira vez em 72 dias temos zero casos locais", celebrou o presidente Moon Jae-in numa mensagem no Facebook.



De acordo com as autoridades de saúde, apenas quatro pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 nas últimas 24 horas, tendo todas elas sido contagiadas no estrangeiro.





"Os casos confirmados hoje são quatro no total", sendo "todos importados", informou o KCDC.





Até esta quinta-feira, a Coreia do Sul já contabiliza 10.765 infetados (1.065 foram importados) e 247 mortos devido à Covid-19 (apenas mais um óbito, nas últimas 24 horas).

Depois de eleições, casos continuam a descer



A Coreia do Sul implementou um programa de despistagem e de identificação de pessoas em contacto com pessoas diagnosticadas com Covid-19 e a população foi, desde fevereiro, instada a respeitar as medidas de distância de segurança.





De facto, o número de novos casos identificados tem estado em decréscimo nas últimas semanas e o governo já tinha diminuído as restrições imposta para o combate à pandemia.





Aliás, a recente e constante diminuição de casos permitiu que se realizassem as eleições parlamentares no dia 15 de abril, embora com várias medidas de segurança e distanciamento. As autoridades de saúde confirmam que não se registou nenhum caso de transmissão local relacionado com a ida às urnas.





"Vinte e nove milhões de eleitores participaram nas eleições parlamentares de 15 de abril. Nenhum caso relacionado às eleições foi relatado durante os 14 dias de período de incubação", disse Yoon Tae-ho, diretor-geral de Políticas de Saúde Pública, na conferência diária.







O Presidente sul-coreano manifestou também o seu agrado por nenhum cidadão ter sido infetado por comparecer nas urnas: "Isto mostra a força da Coreia do Sul e de seus habitantes", escreveu na rede social.





Apesar dos sinais de desaceleração dos casos de contágio, as autoridades de saúde pedem cautela para os próximos dias, uma vez que se aproximam alguns feriados e que as pessoas aproveitam para viajar e ir visitar familiares.



Os sul-coreanos comemoram o aniversário de Buda esta quinta-feira. Na sexta comemora-se o 1º de Maio e na próxima terça-feira o Dia da Criança.







O país era no final do mês de fevereiro o segundo maior foco de contaminação no mundo, a seguir à China, mas conseguiu inverter a tendência aplicando testes em massa e regras rígidas de distanciamento social.