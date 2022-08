Covid-19. Corte na importação de produtos de Taiwan não faz sentido

Celso Cunha analisa a decisão do Macau alega ter detectado vestígios do novo coronavírus, no exterior de uma embalagem de mangas.No entanto, o especialista do Instituto de Medicina e Higiene Tropical diz que não existe qualquer evidência científica de que alimentos contaminados possam provocar surtos de Covid-19.Macau está a seguir a política de zero casos de covid-19, imposta pelo governo da China.No entanto, registou recentemente uma subida de casos de infecção e avançou para o isolamento de partes da cidade e quarentas obrigatórias.O virologista Celso Cunha diz que este boicote à importação de produtos de Taiwan tem como finalidade passar a mensagem à população de Macau de que o inimigo está no exterior.