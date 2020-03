Covid-19. Debate entre Joe Biden e Bernie Sanders marcado pela pandemia

Os dois candidatos nas primárias do Partido Democrata lançaram críticas a Donald Trump, como relata a partir de Washington, o correspondente da Antena 1/RTP, João Ricardo Vasconcelos.



Joe Biden diz que as autoridades norte-americanas não estão a fazer o suficiente para travar esta pandemia.



Bernie Sanders defende a necessidade de um serviço nacional de saúde, de forma a resolver esta crise.



Entretanto, o governo dos Estados Unidos anunciou que começam esta segunda-feira, os ensaios clínicos, com vista ao desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus.



Os testes são financiados pelos Institutos Nacionais de Saúde do país.



Mas os responsáveis avisam que uma potencial vacina só deve ser validada e finalizada daqui a cerca de um ano e meio.