Covid-19. Dezenas de milhares manifestam-se na Áustria contra vacinação obrigatória

A mobilização foi mais forte na cidade meridional de Graz, onde a polícia disse que no sábado à noite cerca de 25.000 pessoas se tinham reunido pacificamente para protestar contra as medidas do Governo, particularmente a vacinação obrigatória, que a Áustria é o primeiro Estado-membro da União Europeia a impor.

Numa entrevista ao diário italiano Corriere della Sera, o chanceler Alexander Schallenberg disse que o Governo austríaco foi obrigado a dar este passo para aumentar a taxa de vacinação da sua população que é de perto de 67%, uma das mais baixas da Europa Ocidental.

"Cada confinamento é uma forte interferência com as liberdades fundamentais dos nossos cidadãos. A vacinação obrigatória em comparação é uma interferência menor. Quem me dera ter podido fazer o contrário, é triste. Mas a Europa, o coração das sociedades abertas, ricas e industriais, é mais uma vez o lar da pandemia", disse.

A Áustria implementou um encerramento parcial na segunda-feira, embora as escolas permaneçam abertas, e decidiu tornar a vacinação obrigatória a partir de 01 de fevereiro.