Covid-19. Dirigentes de sete agências da ONU apelam a cessar-fogo na Libia

No país norte-africano estão confirmados 64 casos de pessoas infetadas.



O apelo foi feito pelos respetivos dirigentes: Mark Lowcock (assistência humanitária), Filippo Grandi (refugiados), Tedros Adhanom Ghebreyesus (saúde), Henrietta Forre (crianças), Natalia Kanem (população), David Beasley (alimentação) e António Vitorino (migrações).



Na declaração conjunta, os responsáveis por estas agências da ONU adiantaram que os casos confirmados incluem três mortes, registadas em diferentes partes da Líbia, o que mostra, na sua opinião, que "o risco de agravamento do surto é muito elevado".



Especificaram que o conflito está a ter "um efeito catastrófico nos civis, incluindo migrantes e refugiados, em todo o país" e apoiaram o apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para um cessar-fogo global para conter a pandemia.



Segundo estes dirigentes, a situação para muitos migrantes e refugiados é "especialmente alarmante", com mais de 3.200 pessoas intercetadas no mar desde janeiro a serem devolvidas à Líbia.



A ONU tem dito repetidamente que o país é inseguro e que os migrantes e refugiados não devem ser devolvidos a centros de detenção.



"Muitos acabam em um dos 11 centros de detenção oficiais. Outros são levados para instalações ou centros de detenção não oficiais, onde a comunidade humanitária não tem acesso", denunciaram.



Os dirigentes das agências dissera ainda que a ONU tinha verificado 113 casos de "violações graves" na Líbia no ano passado, incluindo a morte e ferimentos de crianças, bem como ataques a escolas e instalações de saúde.



Desde janeiro, detalharam, "pelo menos 15 ataques destruíram instalações de saúde e ambulâncias e feriram trabalhadores do setor da saúde".