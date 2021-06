Covid-19. Discussão sobre `tratamento precoce` coloca Brasil na "vanguarda da estupidez"

A médica foi anunciada pelo ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, no cargo de secretária especial de resposta à covid-19, iniciou o trabalho, mas a sua indicação foi retirada dez dias depois e ela não foi nomeada oficialmente.

"Isso [tratamento com cloroquina e outros medicamentos sem efeito] nem foi um assunto. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrónica, contraproducente. Disse, um ano atrás, que nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial. Eu infelizmente mantenho isso", disse Luana Araújo ao ser questionada se discutiu o chamado tratamento precoce` com o ministro da Saúde.

Num depoimento a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) do Senado, que investiga as respostas do Governo brasileiro à crise sanitária provocada pela covid-19, a infecciologista rejeitou a discussão sobre a cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras substâncias que fazem parte do chamado "tratamento precoce" defendido por parte do Governo brasileiro.

"Estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento, é como se estivéssemos discutindo, aqui, de que borda da Terra plana a gente vai pular", afirmou Luana Araújo.

Num outro momento, a médica lembrou que no começo da pandemia os especialistas tentam usar diferentes substâncias e tratamentos, mas considerou que insistir no chamado `tratamento precoce` com mais de um ano de pandemia, com estudos randomizados de qualidade, que se insista em algo que ela considera não tem valor e pode vulnerabilizar as pessoas.

A especialista considerou que o Brasil deveria conncentrar esforços em desenvolver soluções, estratégias claras adaptadas a realidade local para ajudar os gestores de todas as esferas a conseguirem resultados no combate da pandemia.

"E, ao invés disso, ficamos aqui discutindo algo que é ponto pacificado para o mundo inteiro. Esse é o perigo da nossa fragilidade e arrogância", disparou.

Questionada sobre os motivos que levaram o Governo brasileiro a desistir de sua nomeação, a médica disse não saber o motivo.

Luana Araújo contou que trabalhou durante 10 dias no Ministério da Saúde até o ministro a informar pessoalmente que a contratação dela não seria efetivada.

Em outro momento, a médica chegou a dizer que a sua nomeação não foi aprovada pelo Ministério da Casa Civil e que sentiu um pesar por parte do ministro da Saúde quando a informou sobre esta decisão.

"O ministro com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomeação não sairia, que meu nome não teria sido aprovado", relatou.

Alguns senadores que interrogarem Luana Araújo, como o vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfe Rodrigues, afirmaram que a decisão do Governo brasileiro de não a nomear não obedeceu critérios técnicos, mas critérios políticos porque ela é contra as teses defendidas pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, um notório defensor da cloroquina.

