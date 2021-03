Covid-19. Donald e Melania Trump receberam vacina em segredo

A informação foi avançada aoe à CNN por um conselheiro de Donald Trump e chega um dia depois de o antigo Presidente ter apelado, pela primeira vez, aos seus apoiantes a que recebessem a vacina., encorajou o republicano durante o discurso na Conferência sobre Ação Política Conservadora, na Flórida.Enquanto era ainda Presidente, Trump nunca transmitiu este tipo de mensagem e chegou mesmo a desvalorizar, por diversas vezes, a gravidade da pandemia de Covid-19.A decisão de receber a vacina em segredo vem contrastar com a do seu sucessor na liderança dos Estados Unidos,. A vice-presidente Kamala Harris fez o mesmo, assim como o ex-vice, Mike Pence, e os antigos Presidentes Barack Obama, George Bush e Bill Clinton.Em meados de dezembro, a Casa Branca informou que, até porque na altura o ex-Presidente estava ainda sob os efeitos do cocktail de anticorpos que lhe foi administrado enquanto recuperava da infeção pelo SARS-CoV-2.

“Fomos nós que o fizemos”

Durante o discurso de Trump no domingo, este terá relembrado aos seus apoiantes os alegados esforços da sua Administração para que o processo de vacinação fosse acelerado., pediu o antigo líder.No entanto, fontes da nova Administração Biden contaram à CNN quedo seu antecessor quanto à distribuição de vacinas.Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado do mundo tanto a nível de infeções como de óbitos por Covid-19. A situação tem, ainda assim, visto melhorias nas últimas semanas, mas estas podem estar em risco agora que novas variantes do vírus, mais contagiosas, têm sido verificadas por toda a nação.“Por favor, oiçam-me com atenção: ao nível a que se estão a espalhar as infeções causadas por novas estirpes,”, alertou na segunda-feira Rochelle Walensky, diretora do Centro para Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA.Após semanas de descida no número de contágios, as novas infeções estão novamente a subir. Na passada semana, os casos aumentaram cerca de dois por cento relativamente à semana anterior. O mesmo aconteceu com o número de vítimas mortais, que passou para cerca de duas mil por dia.

Estirpes levantam preocupações, vacinas trazem esperança

A incerteza provocada pelas novas variantes do vírus tem sido, porém, mitigada pela esperança depositada nas vacinas, especialmente depois de a vacina da Johnson & Johnson ter sido aprovada nos Estados Unidos.Cerca de, avançou no domingo um membro da Administração Biden. “Essas doses da Johnson & Johnson vão ser distribuídas já na terça-feira de manhã”, assegurou.Esta vacina traz a particularidade de necessitar de apenas uma dose para garantir a eficácia, ao contrário das restantes até agora aprovadas, administradas em duas doses. “Além disso, esta vacina não precisa de ser mantida num congelador, pode ser armazenada a temperaturas refrigeradas. Por isso”, relembrou Rochelle Walensky.Os Estados Unidos registam, até ao momento, quase 29 milhões de casos acumulados de Covid-19 e mais de 515 mil mortes. Foram dadas como recuperadas 13,6 milhões de pessoas desde o início da pandemia.