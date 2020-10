Covid-19. Donald e Melania Trump testam positivo e entram em quarentena

Poucas horas depois de Hope Hicks ter testado positivo ao novo coronavírus, também o Presidente e a primeira-dama obtiveram resultado positivo no teste à Covid-19. A informação foi confirmada por Donald Trump no Twitter.







“Melania e eu testamos positivo para a Covid-19. Vamos iniciar imediatamente o nosso processo de quarentena e recuperação. Iremos passar por isto juntos!”, acrescentou.





Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020



Hope Hicks tinha viajado com ambos no Air Force One no voo para Cleveland, Ohio, para participar no primeiro debate eleitoral com o candidato democrata. A conselheira voltou a viajar com Donald e Melania Trump na quarta-feira para o Minnesota com o intuito de participar numa reunião sobre a campanha.





Só nas últimas 24 horas registaram-se mais 46.164 novos casos e 884 no país. No total, os EUA contabilizam um total de 207.743 óbitos e 7.273.943 casos confirmados desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.





No país com maior número de mortos por Covid-19, os mais afetados são sobretudo doentes com outras complicações de saúde. A agência Reuters destacava esta manhã que o Presidente é considerado grupo de risco não só devido à idade – 74 anos – mas também por estar em excesso de peso.





Nos primeiros meses, o Presidente desvalorizou a pandemia e é raro ser visto com máscara de proteção facial.





Ainda no debate presidencial de terça-feira, no primeiro frente a frente com Joe Biden - o nomeado do Partido Democrático – Donald Trump ridicularizou o adversário por usar constantemente uma máscara.





“Eu uso máscara quando necessário. (…) Mas não uso máscaras como ele. Sempre que o vemos ele tem uma máscara. Podíamos estar a falar a 60 metros de distância e ele iria aparecer com a maior máscara que já vi”, disse o Presidente.





Donald Trump tem sido testado com regularidade e, apesar das advertências dos responsáveis de saúde pública, tem realizado comícios com milhares de pessoas. No debate de terça-feira, voltou a defender a realização desses mesmos eventos de multidões, considerando que Joe Biden não o fazia apenas por não ter apoiantes suficientes.





Quando faltam poucas semanas para as eleições de 3 de novembro, o teste positivo do atual incumbente na Casa Branca vem alterar de forma drástica a agenda da corrida presidencial. Donald Trump irá ficar em quarentena nos próximos dias e não poderá viajar até à Florida, onde deveria ir esta sexta-feira.





Já o candidato Joe Biden desloca-se até ao Michigan ainda hoje para fazer campanha. Ambos têm concentrado atenções nos swing states, decisivos para determinar quem será o próximo Presidente dos Estados Unidos. Os próximos debates entre os dois candidatos estão marcados para 15 e 22 de outubro.



Desde o início da pandemia, vários líderes mundiais testaram positivo ao novo coronavírus e acabaram por recuperar. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, esteve internado nos cuidados intensivos no início de abril. Também o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, contraiu o vírus em julho, assim como o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, logo durante o mês de março.