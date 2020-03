Covid-19: Donald Trump sugere adiamento dos Jogos Olímpicos por um ano

“É apenas uma ideia, talvez adiar por um ano, se isso for possível. É pena, mas prefiro isso a que [os Jogos Olímpicos] se realizem em estádios vazios”, observou Donald Trump.



Apesar de se adensarem as dúvidas sobre a realização dos Jogos Olímpicos na data prevista, os responsáveis japoneses pela organização têm assegurado que a competição se disputará entre 24 de julho e 09 de agosto.



O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.



O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal.



A Direção-Geral da Saúde atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.



O boletim divulgado hoje assinala também que há 133 casos a aguardar resultado laboratorial e 4.923 contactos em vigilância, mais 1.857 do que na quarta-feira.