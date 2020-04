Covid-19. Duzentos e onze portugueses já deixaram Timor-Leste

Um voo especial, forçado pelas circunstâncias da pandemia da covid-19, e que dominou as atenções em Díli, com vídeos da aterragem e da partida, de vários ângulos, e relatos do ruído dos motores, a espalharem-se pelas redes sociais.



Inicialmente previsto para professores portugueses que manifestaram vontade de regressar a Portugal - as aulas estão interrompidas em Timor-Leste pelo menos até final do estado de emergência - o voo acabou por partir com alguns lugares vazios.



De uma lista inicial de 217 passageiros (com assinaturas em 113 compromissos de reembolso dos 1.300 euros do custo da viagem aos Estado português), acabaram por embarcar apenas 211: 198 adultos, 12 crianças e um bebé.



O voo MMZ YU362 é esperado na noite deste sábado, em Lisboa.



No percurso haverá ainda uma paragem técnica na Geórgia para abastecimento e “catering” e onde está a descansar uma tripulação, que substituirá a liderada por Mário Alvim no regresso a Lisboa.



Menos de duas horas depois de aterrar em Díli, o avião partiu, ao som de palmas e “graças a Deus”, de muitos dos funcionários aeroportuários e responsáveis dos serviços de aviação timorenses, grande parte dos quais nunca tinha visto um Boeing 767 daquela dimensão aterrar em Díli.