Covid-19. Efeitos da pandemia marcou agenda da reunião dos ministros da Defesa da NATO

O ministro da Defesa considerou que há já uma grande diferença na forma de os Estados Unidos olharem para a Aliança.







João Gomes Cravinho considerou também que a pandemia mostrou que os militares são bons aliados da sociedade civil nos momentos mais críticos, como realçou também o secretário-geral da NATO.

O ministro da Defesa reforçou, no entanto, que todos estão de acordo que as dificuldades económicas criadas pela pandemia não devem condicionar o investimento a longo prazo e alterar as metas definidas para que cada país invista mais em defesa no âmbito da NATO.