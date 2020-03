Covid-19. Eleições municipais mantém-se apesar da epidemia

O vírus propaga-se muito rapidamente no país e fez o Governo aumentar o nível de alerta e mandar encerrar todo o comércio não essencial.



Ainda assim, Emmanuel Macron manteve as eleições municipais deste domingo.



O presidente francês diz que quer manter também a democracia no país, como conta a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro.