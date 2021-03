Covid-19. EMA decide aprovação da vacina de toma única da Janssen

No âmbito do compromisso da farmacêutica com a Comissão Europeia,Até ao momento, a EMA deu luz verde a três vacinas contra o vírus SARS-CoV-2: a da Pfizer/BioNTech (também conhecida como Comirnaty), a 21 de dezembro de 2020, a da Moderna, a 6 de janeiro, e da AstraZeneca, a 29 de janeiro.

A EMA já iniciou também a “análise contínua” da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, para determinar a sua conformidade com os requisitos da UE em matéria de eficácia, segurança e qualidade.