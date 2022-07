Covid-19. EMA quer vacinas específicas contra a Ómicron para aumentar proteção

Após uma reunião dos reguladores europeus na quinta-feira,, de forma a dar resposta às variantes do coronavírus que estão a emergir e que se mostram mais resistentes aos anticorpos.Apesar das vacinas já existentes providenciarem uma proteção adequada contra a hospitalização e a morte,Por essa razão, um reforço específico ou abrangente [que misture as novas cepas com o coronavirus original] poderia “aumentar e alargar” a proteção, refere a EMA em comunicado.

A recomendação refere-se especificamente às vacinas mRNA. Tanto a Pfizer Inc como a Moderna Inc têm estado a testar estas novas versões que incluem a Ómicron





Vacinas que incluem outras variantes, como a Beta, poderão igualmente ser consideradas reforço caso os dados de testes clínicos comprovem um nível adequado de neutralização contra a Ómicron e outras capas preocupantes, referiu a EMA.

As recomendações da Agência Europeia seguem linhas orientadoras estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde especificamente quanto à possibilidade das vacinas anti Ómicron restaurarem os níveis de proteção contra variantes emergentes.A EMA não seguiu contudo o exemplo do regulador norte-americano, a Administração para a Alimentação e Medicamentos, FDA, que quinta-feira anunciou pretender a inclusão, nas vacinas a usar no país, especificamente das variants BA.4 e BA.5 da Ómicron, responsáveis pela maioria dos mais recentes surtos de Covid-19 a nível global., explicando que esta é distinta das restantes e poderia provocar por isso uma resposta imunitária mais abrangente do que as subvariantes atualmente em circulação.

A BA.1 da Ómicron foi responsável pelos surtos do inverno passado em todo o planeta.







O diretor da FDA, Peter Marks, referiu que a OMS prefere as vacinas com esta cepa por poderem ser obtidas mais rapidamente do que as baseadas nas BA.4/5 que os Estados Unidos planeiam usar.

A EMA prometeu novos detalhes nos próximos dias.